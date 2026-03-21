Ohranjajo kraško vinarsko tradicijo

Ne zgolj dogodek, posvečen degustaciji vin. Festival Teranum in rdeča vina Krasa je skupna pripoved o prostoru in identiteti. Teran in refošk, protagonista enogastronomskega dogodka, ki ga letos prirejajo že devetnajstič, sta avtohtoni rdeči vini izrazitega, živega okusa, ki odsevata dušo Krasa in potrpežljivo delo vinarjev. Zato si Društvo vinogradnikov s Krasa, prireditelj dogodka, še posebej prizadeva za ohranjanje teh avtohtonih sort in njihovo promocijo.

Letošnjo izvedbo Teranuma so predstavili včeraj na Opčinah v prostorih Zadružne kraške banke Trst Gorica. Teranum bo ljubitelje rdeče kapljice tudi tokrat vabil v elegantne prostore tržaškega hotela DoubleTree Hilton, in sicer v soboto, 28. marca, med 16. in 21. uro. Možno bo okusiti pridelke iz vinogradov , ki se razprostirajo na širšem območju Krasa. Na festivalu bodo sodelovale tudi lokalne gostilne, okrepčevalnice in kmetije z različnimi kulinaričnimi specialitetami. Uvodno degustacijo v konferenčni dvorani hotela z naslovom Sledi časa: štirje vinarji, dva letnika (ob 14. uri, obvezna prijava na info@carsovinokras.it.) bo vodila Ivana Capraro, someljejka in lanska prejemnica prestižne nagrade Michelin Sommelier Award. Med ponudbo razstavljavcev bo tudi letos mogoče stopiti v družbi vinskih svetovalcev. Vodene degustacije bodo ob 17., 18. in 19. uri. Število mest je omejeno, prijave bodo zbirali na kraju dogodka.