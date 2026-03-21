Ob 30-letnici rezervata nove tiskovine in izleti

Devinsko-nabrežinska občina bo tudi letos v sodelovanju z Miramarskim morskim rezervatom WWF priredila spomladanski cikel dogodkov, namenjenih promociji Naravnega rezervata Devinskih sten, ki letos praznuje trideset let. Okroglo obletnico bodo obeležili 30. septembra s kongresom, razstavo in izdajo fotografske knjige, že čez teden dni pa bo čas za prve vodene ekskurzije po Rilkejevi poti.

»Predstavljamo se z novo grafično podobo in tiskovinami v štirih jezikih,« je včeraj na predstavitvi letošnje ponudbe povedal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec ter ponudil v predogled zgibanke in zemljevide v slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini. »Za promocijo svojega ozemlje bomo letos ponudili nekaj novosti, s katerimi želimo obiskovalcem predstaviti biotsko raznolikost rezervata,« je dodal župan. Prva bo namenjena ljubiteljem narave in umetnosti s sprehodom S skicirko po Rilkejevi poti.

V nedeljo, 29. marca, bo vodnica WWF in ilustratorka Elena Perco med 10. in 13. uro pospremila po najbolj slikovitih kotičkih ob Rilkejevi poti. Pozorni na prebujanje narave bodo udeleženci z akvareli ustvarili manjše skice in z barvami ponazorili prihod pomladi. Drugo srečanje bo namenjeno opazovanju ptic. V nedeljo, 12. aprila, med 9. in 12. uro bodo prostovoljci Miramarskega rezervata pospremili pohodnike na ogled gage, duplinske kozarke, vranjeka, pušcavca in sokola selca, ki v Devinskih stenah gnezdijo ali se tu odpočijejo med selitvijo.Zadnji spomladanski sprehod, Geokoraki po Rilkejevi poti, bo posvečen odkrivanju geološke zgodovine Devinskih sten v spremstvu geologa, in sicer v nedeljo, 31. maja, med 10. in 13. uro, v tednu čezmejnega geoparka Kras-Carso. Udeležba na vse sprehode je brezplačna, število udeležencev pa je omejeno, zato je rezervacija obvezna na naslovu e-pošte info@ampmiramare.it.