Okoli Tabra se začenjajo praznični dnevi

Okrog velikega šmarna je v repentabrski občini posebno slovesno, saj se tu cerkveni praznik prepleta tudi s praznovanjem občinskega zavetnika in priljubljenim sprehodom po Poti pesnikov. Letos pa je treba tem prišteti še Kraško ohcet, za katero so priprave v polnem teku in bo višek dosegla na zadnji avgustovski dan, v nedeljo, 31. avgusta, na Tabru.

Že v sredo, 13. avgusta, bo v svetišču na Tabru maša ob romanju starejših in bolnikov, ki ga prirejata domača župnija in Vincencijeva konferenca. Mašo bo ob 17. uri daroval župnik Anton Bedenčič, nato je predvideno druženje pod lipami pred cerkvijo.

Pesniška pot, ki se vije pod svetiščem med zaselkoma Col in Tabor ter s kipi časti Srečka Kosovela, Umberta Sabo in Iga Grudna, bo 14. avgusta gostila pesniški sprehod. Svoje verze bodo brali Marko Matičetov, Rosaria Lo Russo in Marij Čuk. Verzi Iga Grudna bodo zazveneli v svežem prevodu Mirana Košute, za hommage Kosovelu pa bodo poskrbeli člani skupine Kovesolje Rafael Vončina, Martin Ukmar, Nastja Janžekovič. Zbirališče bo ob 17.45 pri nekdanji restavraciji Furlan na Poklonu.

Praznovanje velikega šmarna bo 14. avgusta ob 19. uri na Tabru uvedlo odprtje razstave Edija Žerjala Domišljija onkraj vidnega. Od 21.00 do 22.00 bo bedenje z molitvijo in premišljevanjem ob Jubilejnem letu. V petek, na praznik Marije Vnebovzete, bo prva maša ob 8. uri, osrednjo slovesnost ob velikem šmarnu bo ob 10. uri vodil tržaški škof Enrico Trevisi, popoldanski shod pa bo ob 17.00. V soboto, 16. avgusta, na praznovanje zavetnika sv. Roka, bosta maši ob 10. in 19. uri. Ob 20.30 bo koncert nabrežinske godbe na pihala. Vsak dan bodo na Tabru na voljo tudi kraške dobrote.