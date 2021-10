Okolju prijazna znanstvena fantastika

Science+Fiction, največji festival znanstvene fantastike v Italiji, praznuje že 21 let. »V času, ko je realnost zelo podobna znanstveni fantastiki in po lanski spletni izvedbi, se vračamo v dvorane,« je predstavitveno srečanje v kinodvorani Ariston včeraj dopoldne uvedel Francesco Ruzzier, podpredsednik društva La Cappella Underground, glavni organizator festivala. Na treh lokacijah, v kinodvorani Ariston, gledališču Rossetti in v spletni dvorani SciFiClub, bodo med 27. oktobrom in 3. novembrom ponudili 40 celovečercev in 38 kratkometražnih filmov, 13 tekmovalnih produkcij, 16 premier in 20 spletnih filmov.

»Tako kot se lahko razbere iz letošnje grafične podobe, nam vsebine festivala Science+Fiction ponujajo kanček otroškega začudenja,« je dejal umetniški vodja Daniele Terzoli in pohvalil ilustratorja Alessandra Pautassa, poznanega s psevdonimom Kaneda, ki si je zamislil in izdelal profil otroške glave, iz katere v realni svet vstopajo fantastične podobe.

Predvajanja bodo ponujali večinoma v prostorih gledališča Rossetti, predstavitve in srečanja pa bodo v glavnem potekala v kavarni gledališča in v kinodvorani Ariston. V slednji bo v nedeljo, 31. oktobra, ob 17.30 na oder stopila znana italijanska igralka in pisateljica Sabina Guzzanti, ki bo predstavila svojo knjigo 2119. La disfatta dei sapiens.

Več informacij o filmih, urnikih in vstopnicah je na voljo na spletni strani www.sciencefictionfestival.org. Za obisk vseh prireditev je potrebno covidno potrdilo. Organizatorji tudi vabijo udeležence, naj strogo sledijo predpisom za zajezitev pandemije.