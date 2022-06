Okolju prijazni z jogo in zelišči

Če se sprašujete, kako bi lahko živeli v sozvočju z naravo, kako bi lahko vaše življenje postalo bolj zeleno obarvano, pa tudi kako se osvoboditi preveč konvencionalnega in potrošniškega pogleda na svet, je svetoivanski park ta konec tedna pravi kraj za vas. Zelene kotičke nekdanjega območja psihiatrične bolnišnice bogati 28. festival biološke pridelave in okolju prijaznega vedenja Bioest, ki ga prireja istoimensko ekološko društvo v sodelovanju z Občino Trst.

Vreme je bilo po dveh letih, ko je dogajanje zaradi protikoronskih ukrepov potekalo v spletni oziroma okrnjeni obliki, kakor naročeno. Med današnjim prvim dnem je sonce posijalo nad približno 70 proizvajalcev in 40 društev iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Na stojnicah so ponujali vse, kar bi lahko kdo potreboval za okolju prijazen in zdrav slog življenja. Od čajev, hrane, zelišč, rastlin in oblačil iz naravnih vlaken ter nakita pa do pripomočkov proti smrdečim pazduham ali bolečim stopalom. Proizvodov je skratka za vse okuse. Na svoj račun pridejo bodisi tisti, ki bi radi pokusili kruh iz starodavnih žit ali naravne marmelade iz divjih sadežev kot tisti, ki jim tradicionalna medicina ne ponuja izhoda iz dolgoletnih bolečin.

Festival Bioest ponuja tudi prava doživetja. Pod zasilno a osvežujočo senco šotora so vešče roke že danes dopoldne skrbele za sproščujoče shiatsu masaže. Lučaj stran je skupinica potovala med različnimi zvoki tibetanskih pojočih posod. Spet drugi so se preizkušali v različnih položajih joge in pilatesa.