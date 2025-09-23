Okrepčevalnica Zinzendorf bo odprla nekoliko kasneje

Uprava družbe Zinzendorf, lastnice istoimenskega gostinskega projekta v Narodni ulici na Opčinah, je sporočila, da okrepčevalnica le ne bo odprla svojih vrat v četrtek, 25. septembra, kot je bilo sprva napovedano. Pristojni, so zagotovili iz uprave, delajo s polno paro, a objekt še ni popolnoma nared. »Ko bomo odprli vrata, hočemo biti stoodstotno pripravljeni,« so poudarili.

Novega točnega datuma odprtja še ni, družba, v kateri ima večinski delež openska Društvena prodajalna, manjšinskega pa podjetje Castellani, cilja na prve dni oktobra. Gostinski projekt, ki se ga je pred dobrim desetletjem lotila openska »Zadruga«, kot jo poznajo vaščani, se nahaja na območju nekdanje vojašnice finančne policije. V sprva enem nadstropju, potem dveh, nameravajo nuditi bogat izbor krajevnih proizvodov, ob izbrani kavarniški ponudbi.