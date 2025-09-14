Na Opčinah odpira okrepčevalnica Zinzendorf

»To bo popolnoma spremenilo prostor, prej je bila tukaj res grda kasarna.« Ta opis projekta Zinzendorf, preurejene vojašnice finančne policije v openski Narodni ulici, njegovega snovalca Andreja Križniča, morda zveni pretirano optimističen. Za deskami, ki zakrivajo šipe povsem preurejenega poslopja, pa se skriva marsikaj, kot smo se lahko prepričali med vodenim ogledom v spremstvu arhitekta Križniča, predsednika Društvene prodajalne na Opčinah Paola Kalca in upraviteljice Zinzendorfa Jane Palčič.

Objekt, ki je nadomestil kasarno, se razvija na treh glavnih etažah. V drugem in deloma prvem nadstropju domuje Borarium, podružnica tržaškega Muzeja burje. Pritličje in glavnina prvega nadstropja pa sta v domeni družbe Zinzendorf, kjer ima večinski delež openska Društvena prodajalna (po domače Zadruga), manjšinskega pa tržaško podjetje Castellani. Podjetje dobaviteljev za gostinstvo je svoje delo na Opčinah začelo v svetovalski vlogi, naposled pa so vstopili v novonastalo družbo.

V pritličju nekdanje kasarne bo domoval bolj kavarniški del projekta. Ob manjšem baru s sladicami bodo delovali delikatesa, bife in delavnica testenin oziroma njokov. Ta del Zinzendorfa bo zaposloval osemnajst oseb in bo odprl svoja vrata 25. septembra. Upravitelji so sicer previdni, odprtja ne bodo pospremili z velikimi slavji. V pritličju bodo zagnali vse dejavnosti, poleg gostinske ponudbe bodo nekateri proizvodi tudi naprodaj. Vso hrano bodo lahko strankam zapakirali za zaužitje doma. Tudi kavarna ne bo običajna. Nuditi nameravajo različne kave in pokušnje za odkrivanje novih.