Oktoberfest prihaja tudi na Prosek

Oktoberfest, najbolj znan bavarski pivski praznik, prihaja letos tudi na Prosek, praznovanje prireja Društvena gostilna na Proseku. Od jutri do nedelje bo veselo v Domu prosekarja ob vaški cerkvi, obiskovalci bodo lahko uživali v glasbi, okušali bavarsko pivo in specialitete z žara. V petek in soboto se bo praznovanje začelo ob 17. uri, v nedeljo pa že ob 11. uri.

Prvi dan bo publiko zabavala skupina The Authentics: Dean Kralj, Marko Zupan, Ilija Ota, Jordan Kalc, Luka Carli, Davor Berdon, Ivan Gabrovec, Igor Ciufarin in Andrej Rismondo se bodo predstavili z živahnimi ska melodijami. V soboto bo na vrsti Godba Salež, veseljaki iz vasi v zgoniški občini bodo zaigrali ob 18.30, ob 20.30 bodo na oder stopili Tri prašički. V nedeljo bo ob 17.30 oziroma ob 18.30 čas za nastop glasbenih skupin Kraški fenomeni in High Skulls, za glasbeni zaključek praznovanja pa bo poskrbela zasedba Blue Krass, predstavila se bo z repertoarjem country in folk ritmov.

Da obiskovalci prireditve ne bodo lačni, bo vse tri dni skrbela skupina Grillers BBQ Passion, ki bo ponujala tipične bavarske pivske specialitete. Organizatorji še obveščajo, da je vstop na prizorišče mogoč iz glavnega vhoda na Placu, trgu pred cerkvijo svetega Martina.