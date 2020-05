Okužbe tudi v Pineti del Carso

Novi koronavirus se je pojavi tudi v nabrežinskem zasebnem domu Pineta del Carso. Štirje pacienti so bili med torkom in sredo pozitivni na testu novega koronavirusa, še en primer je sumljiv. Okužene bodo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Testu bodo podvrženi vsi pacienti in tudi zaposleni ter osebje drugih podjetij, ki so bili v stiku z okuženimi. V nabrežinski zasebni bolnišnici, katere lastnica je tržaška klinika Salus, gostijo trenutno okrog devetdeset pacientov, dejavnost pa je v obdobju koronavirusa omejena.