V bližini nekdanjega termalnega bazena na tržaškem nabrežju (Riva Traiana) je danes okrog 10. ure prišlo do okvare na vodovodnem omrežju. Ulico je poplavila voda, na delu so bili delavci pojetja AcegasApsAmga. Bližnja gospodinjstva, kopališča in 7. pomol pristanišča so bila brez vode do 13.30. V naslednjih dneh bo podjetje nadomestilo pokvarjene cevi.