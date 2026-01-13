Omejevanje pacientovih pravic spet na sodišču

Tržaško prizivno sodišče je sprejelo pritožbo, ki jo je vložilo zdravstveno podjetje Asugi Trst Gorica in tako razveljavilo sodbo prve stopnje, ki je zdravstveno ustanovo obsodila na plačilo odškodnine v višini 25 tisoč evrov zaradi kršitve pravice pacienta do samoodločanja.

Do sodišča sta se prva obrnila otroka 84-letnega Claudia de’ Manzana, ki je bil oktobra 2018 hospitaliziran v bolnišnici na Katinari zaradi možganske kapi. Ostal je nepriseben, težave je imel s požiranjem in z govorjenjem, tako da so ga umetno hranili s pomočjo sonde. Hči je na tržaško sodišče vložila priziv, naj jo imenujejo za njegovo skrbnico in zahtevala prekinitev zdravljenja - kar je bila tudi očetova želja, kar se pa ni zgodilo. Konec januarja so moškega po nalogu sodnika za skrbništvo premestili v zasebni zdravstveni dom, kjer so mu postopoma odstranili naprave za ohranjanje pri življenju - februarja je umrl zaradi srčnega zastoja.

Po mnenju drugostopenjskih sodnikov pomisleki zdravstvenih delavcev niso bili neutemeljeni - ne prvi priziv in niti imenovanje skrbnice nista vključevala dejanske želje pacienta po prekinitvi terapij, ravno tako ni imenovanje skrbnice izrecno navajalo prekinitve prehranjevanja in hidracije pacienta. Ob plačilu odškodnine je sodišče otroka obsodilo še k poravnavi sodnih stroškov zdravstvenega podjetja. Odvetnica pokojnikovih otrok Silvia Piemontesi je napovedala priziv na vrhovno sodišče. Hčerka Giovanna Augusta de’Manzano (tudi sama je odvetnica) je potrdila, da narekuje sodni spor želja po zaščiti vseh, ki so se danes ali se še bodo znašli v podobnem položaju trpljenja in kršitve pravic. Oglasila se je tudi odvetnica Filomena Gallo, vodja državnega združenja Luca Coscioni, ki je opozorila na ovire pri izvajanju zakona 219/2017 o biološki oporoki oz. prostovoljni privolitvi prekinitve življenja. Zakon varuje svobodo in dostojanstvo posameznika in se ne sme spremeniti v zaščitni ščit za zdravstvene ustanove, je dejala. »Želja pacienta, ki so jo v odsotnosti vnaprejšnjih navodil o zdravljenju izrazili njegovi družinski člani, je bila prezrta. Zakon je bil sprejet za zagotavljanje temeljnih pravic, ne pa za njihovo omejevanje.« Prizivno sodišče je izključilo odgovornosti zdravstvenega podjetja, kar načenja vprašanja o vlogi zdravstvenih delavcev in o dejanski teži želje pacienta, ko slednja ni formalizirana v pisnem dokumentu.