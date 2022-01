Opčine bodo praznovale

Vas Opčine praznuje v letošnjem letu dve pomembni obletnici: 400-letnico ustanovitve openske župnije sv. Jerneja apostola in 200-letnico openske katastrske mape. V ta namen so se vsa vaška društva odločila, da združijo moči in pripravijo praznik, ki bo potekal med septembrom in oktobrom.

Motor projekta je Slovensko zamejsko numizmatično društvo Janeza Vajkarda Valvasorja, ki mu predseduje Andrej Štekar. Razložil je, da je njihov član Ivan Hrovatin po izobrazbi arheolog in se je kot tak vedno zanimal za zgodovino. Že lani je o pomembih obletnicah govoril na sestankih društva Valvasor. Numizmatično društvo je bilo tako tista iskrica, ki je sprožila priprave na obletnici, čemur pa sami ne dajejo velikega pomena, saj je to praznik skupnosti in župnije. Člani društva Valvasor so med drugim aktivni tudi v drugih vaških društvih in župniji, tako da so se brez težav povezali z ostalimi in začeli ustvarjati dogodek.

Priprave na slavje so začeli meseca decembra, ko so se nekatera openska društva zbrala na uvodnem sestanku, januarja pa so nabor teh še razširili in nekoliko bolj dodelali program, ki bi ga želeli izpeljati ob obletnicah. Na sestanku so se poleg članov numizmatičnega društva Valvasor zbrali openski župnik Franc Pohajač in predstavniki openskega župnijskega sveta, vzhodnokraškega rajonskega sveta, Slovenskega filatelističnega kluba Lovrenc Košir, Društva Finžgarjev dom, Slovenskega kulturnega društva Tabor, Jusa Opčine, Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Jernej, Moške vokalne skupine Stane Malič, Moškega pevskega zbora Tabor, Dekliške vokalne skupine Vesela pomlad in skavtov SZSO, pri praznovanju pa naj bi sodelovali tudi taborniki RMV in mladinski odsek Slovenskega planinskega društva Trst.