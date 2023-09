Openci preprečili izvedbo analiz za žičnico

Delavce, ki bi morali izvesti geološke raziskave na območju načrtovane žičniške postaje na Opčinah, je danes ustavila skupinica domačinov iz Ulice Calcare in Doberdobske ulice. S plastičnimi količki so zagradili zadnji del te in zapisali, da gre za zasebno cesto ter tako onemogočili dostop poverjenemu podjetju, ki ga je spremljalo približno dvajset posebno opremljenih policistov in nekaj policijskih vozil.

Stroj nima druge poti do predela, kjer bi morali izvesti vrtanje. Pred dnevi je Občina Trst namestila prometne znake, ki so najavljali prepoved parkiranja in ustavljanja vozil, da bi lahko izpeljali predvidena dela. Ob Doberdobski ulici in Ulici Calcare, se pravi nedaleč stran od openskega krožišča, ob parkirišču nasproti bencinskega servisa Esso, bi morala zrasti postaja žičnice, ki ji od samega začetka veliko domačinov glasno nasprotuje, tako kot samemu načrtu žičniške povezave med Trstom in Krasom. Prihoda pristojnih zato niso dočakali križem rok. Čeprav so delavci prišli že okoli 7.30, so jim stanovalci organizirano razložili, da ne smejo dalje. S krajani sta bila tudi tržaški občinski svetnik Giorgio Sclip in vzhodnokraški rajonski svetnik Roberto Mandler, oba pripadnika Liste Russo - Punto Franco in ravno tako domačina, ki sta že večkrat javno izrazila svoje nasprotovanje žičniški povezavi.