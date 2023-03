Openski otroci zaradi radona v začetku tedna na novi lokaciji

Otroci in osebje openskih otroških vrtcev Andreja Čoka in Don Marzarija, ki domujeta v isti stavbi ob osnovni šoli Franceta Bevka na Škavenci, bodo že od začetka prihodnjega tedna nadaljevali šolsko leto na drugi lokaciji, vendar v isti vasi. Občina Trst, lastnica stavbe, pa bo morala v prihodnjih mesecih iz vrtca pregnati nevidno škodljivo snov - plin radon.

Ravnateljici Mara Petaros in Raffaella Novel sta v torek od deželne okoljske agencije Arpa prejeli obvestilo, da so v vrtcu izmerili previsoke količine radona. Meritve so po navedbah Mare Petaros sicer opravili že pred časom. Med septembrom 2021 in septembrom 2022 je povprečna vrednost presegla zakonski prag, ki od leta 2020, ko je Italija na zahtevo Evropske unije sprejela zakonsko uredbo 101/2020, znaša 300 Bq m3 v letnem povprečju (pred tem je znašal 500 Bq m3). Radon je radioaktiven podzemni plin, ki na Krasu lažje uhaja na površje, dolgotrajna izpostavljenost temu plinu pa povečuje nevarnost pljučnega raka.

V sredo je sledil sestanek na daljavo, na katerem so, poleg ravnateljic in odgovornih za varnost v vrtcu, sodelovali predstavniki Občine Trst in Deželnega šolskega urada. Organizacijsko kolesje je hitro steklo, Mara Petaros je pohvalila tako sodelujoče ustanove kot osebje vrtca, »ki se je ponovno zelo izkazalo, hitro so se sestali na daljavo, da bi organizirali dejavnosti, in naredili vse, kar je bilo potrebno«. Po dva oddelka slovenskega in italijanskega vrtca obiskuje skupno okrog 80 otrok. Kot smo poročali, je italijansko ravnateljstvo takoj dalo na razpolago prostore nedaleč stran, v osnovni šoli Lona v Ul. san Mauro in vrtcu Fraulini na Trgu san Tommaso. Ravnateljica italijanske večstopenjske šole Altipiano Raffaella Novel je potrdila, da se bo selitev začela danes, v upanju, da bodo otroke v nove prostore lahko sprejeli že v začetku prihodnjega tedna.

Elisa Lodi, ki je pri Občini Trst pristojna za nepremičnine, je potrdila, da je sodelovanje z ravnateljicama prineslo takojšnjo rešitev. Občina mora najprej imenovati strokovnjaka za radon, ki bo moral začrtati izredna vzdrževalna dela v openskem vrtcu.