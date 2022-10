Openski tramvaj bo še čakal na zagon

Tržaška jara kača, ki se imenuje openski tramvaj, s katerim bi končno zadostili turističnim potrebam, se vleče že šest let. In se bo še kar nekaj časa. Obnovitvena dela na tračnicah so sicer gradbinci z juga Italije po mnogih zapletih vendarle končali na začetku letošnjega poletja. Pristojni občinski uradi so nato na pristojne organe v Rimu naslovili dokumentacijo, na podlagi katere bi morali dobiti uporabno dovoljenje. In ko so optimisti zadovoljno začeli preračunavati in odštevati tedne do prve vožnje z openskim tramvajem, so pesimisti le dočakali, kar so slutili - da se tudi tokrat utegne zaplesti. In se je!

Ministrski organ za transport in prometno infrastrukturo Ansfisa, ki se je nekoč imenoval Ustif, je namreč dal vedeti, da je treba na tračnicah še nekaj popraviti. Občina Trst je zato kupila kretniški stroj, ki je vreden 250 tisoč evrov. Ko bo ta prispel, bodo z njim začeli kontrolirati tračnice na celotni trasi. »Kretniški nivelirni stroj je namenjen za uravnavanje kretnic in proge po višini in po smeri, kar pomeni, da lahko kontrolira in popravi vse geometrijske parametre kretnic in proge. Za ta nakup smo se odločili, ker bi radi naredili vse tako, kot je treba. Le tako bomo pripravljeni na obisk ministrskega organa,« je povedala pristojna za infrastrukturna dela v Dipiazzevi vladi Elisa Lodi.

Na vprašanje, kdaj pričakujejo obisk rimskih inšpektorjev, je Lodijeva odgovorila, da upajo, da pridejo v Trst še to leto.