Openski tramvaj je v današnjem poletnem soparnem dopoldnevu obnemogel. Zaradi električne okvare so prekinili vožnje. Pristojni so že na delu, da bi se priljubljeno vozilo čim hitreje vrnilo med svoje oboževalce. Trst in Opčine bodo medtem povezovali dodatni avtobusi št. 64.