Opozicija kritična do »oslabljene« tržaške mestne vlade

Kabinska žičnica je postala detonator najhujše politične krize v tem mandatu. Po zadnji odločitvi župana Roberta Dipiazze, da odvzame pristojnosti trem odbornikom in prevzame vodenje projekta kabinske žičnice, ter po proračunski spremembi, s katero bodo za žičnico dali na stran občinski denar, je levosredinska opozicija udarila z ostrimi ocenami, da je koalicija dejansko razpadla.

Očita ji prepirljivost, prikrivanje informacij in finančno tveganje, ki ga bo - po njihovih ocenah - nosilo mesto. Na skupni novinarski konferenci so opozicijski mestni svetniki včeraj zahtevali, sicer zelo sramežljivo, naj desnosredinska koalicija predčasno konča mandat in prepusti odločitev volivcem.

Župan zavrača očitke

Kako na kritike opozicije odgovarja Roberto Dipiazza? Po telefonu nam je rekel, da opozicija pretirava, ko pravi, da je koalicija v hudi krizi. Za prevzem postopka se je odločil po lastni odločitvi, je zagotovil župan, ki kategorično zavrača kritike, da bi ga v to prepričali odborniki.

Zavrnil je tudi očitke, da njegova odločitev pomeni nezaupnico odbornikom Elisi Lodi, Everestu Bertoliju in Micheleju Babudru. Prepričan je, da bo zadevo uspešno pripeljal do konca. Za sestanek z odgovornimi v Rimu je že zaprosil in upa, da ga bodo tja povabili čim prej, že prihodnji teden.