Opozicija vztraja, naj občina odstopi od projekta žičnice

Pet let priprav, več tisoč ur dela, na kilograme papirja, stroški v višini dveh milijonov evrov in preučitev in opredelitev več kot tri tisoč pripomb in priporočil občanov je bilo potrebnih, da je osnutek predloga spremembe prostorskega akta, v katerega želijo mestne oblasti vnesti traso za kabinsko žičnico (med Barkovljami in Opčinami), priromal v občinski svet. O projektu, ki je od vsega začetka deležen polemik in zaradi katerega je bil sprožen upravni spor na Deželnem upravnem sodišču, so začeli razpravljati danes, razprava se bo nadaljevala predvidoma še jutri in petek. Čeprav bo sklep spremembe prostorskega akta po vsej verjetnosti sprejet, saj ima desnosredinska koalicija številčno premoč, njeni svetniki pa delujejo kot glasovalni stroj, saj se ne oglašajo veliko, je levosredinska opozicija na današnji seji dokazala, da se ne bo tako zlahka vdala in da bo z vsemi možnimi argumenti opozarjala na nesmiselnost kabinske žičnice. In kako so se na te poskuse odzivali v koalicijskih vrstah? Tako, kot to počnejo običajno. Tudi danes so nadaljevali že utečeno prakso: niso bili ne produktivni ne aktivni, na seji so le sedeli in klepetali med seboj. Vsake toliko časa so sicer zadirčno skočili v besedo kolegov na drugi strani dvorane. »V taki zgodbi se mi ne vidimo. O tako pomembnem projektu bi vsakdo moral imeti kaj povedati,« so odgovarjali v opoziciji.

Za to je kabinska žičnica absurdna, nesmiselna, potratna. V svojih nastopih, ki so trajali po 20 minut, so pozivali oblasti, naj odstopijo od projekta. A zaman. Pristojni za urbanizem v mestni vladi Michele Babuder in župan Roberto Dipiazza sta projekt zagovarjala, čeprav se zavedata, da bodo pred odobritvijo tega akta morali obravnavati skoraj 400 amandmajev in 3136 pripomb, ki so jih razdelili v 33 tematskih sklopov. Na dnevnem redu tridnevnega programa zasedanj je tudi 126 utemeljitev občinskih uradov na pripombe stanovalcev, ki jim zaradi žičniške infrastrukture grozi razlastitev zemljišč.