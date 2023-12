Na Dolinskem bodo kmalu vse vasi dobile optična vlakna, ki bodo omogočila hitrejšo povezavo s spletom. Tako je župan Sandy Klun včeraj poročal dolinskemu občinskemu svetu. Dela opravlja podjetje Openfiber, ki je ponekod že začelo z izkopi.

Kot nam je pojasnil župan, so se dela začela v Gročani, Dragi in na Jezeru (pred leti so vlakna že namestili v Boljuncu in delu Doline). Nato naj bi se nadaljevala v Borštu in Ricmanjih. Ponekod dela ne bodo invazivna, saj bodo morali izkopati le nekaj jaškov in se povezati na že obstoječe omrežje, drugod pa bodo bolj konkretna. Podjetje poudarja, da naj bi optična vlakna na celo občinsko območje namestili do konca poletja.

V Ricmanjih sicer še vedno niso zaključili obnove cestišča. Kot je spomnil podžupan Goran Čuk, si je občina prizadevala za to, da bi tlakovane površine v centru vasi zamenjali z asfaltom, a jim Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je tlakovce zaščitil, tega ni dovolil. Kdaj bodo dočakali obnovo cestišča, ki pelje skozi vas, še ni znano. Dejstvo, da morajo tudi skozi Ricmanje speljati optična vlakna, še nekoliko zakomplicira gradbena dela, saj jih bodo morali koordinirati z novimi posegi.

