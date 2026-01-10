Orjaški ventil je na poti v Savdsko Arabijo (video)

S pomola Seadock tržaškega pristanišča, s katerim upravlja družba Samer, so včeraj na ladjo natovorili orjaški ventil, ki ga je izdelalo tržaško podjetje Orion Valves in se je zaradi svoje velikosti pred kratkim zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Od tu je ventil odplul proti Žubailu v Savdski Arabiji, kjer ga bodo uporabljali v naftni industriji.

Zahtevna operacija dviga in natovarjanja ogromnega ventila je zahtevala visoke operativne zmogljivosti. Za natovarjanje so uporabili 450-tonski žerjav, ki jo premore terminal Seadock in je na območju Jadrana edini žerjav s tolikšno zmogljivostjo. Žerjav je obenem pomembna prednost tržaške pristanišče infrastrukture, saj zagotavlja konkurenčnost pri posegih, ki zahtevajo posebno opremo.

Z natovarjanjem se je tudi zaključila tukajšnja pot ventila, ki je nastajal pretežno na območju med Trstom in Čedadom. Operacija dviga in nalaganja 120 ton težkega tovora pa je dokazala strateško vlogo tržaškega pristanišča pri uresničevanju mednarodnih industrijskih projektov.