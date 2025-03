Osemdeset let od napada na bunker v Lonjerju

V Lonjerju se bodo jutri slovesno spomnili dogodka iz druge svetovne vojne, ki je za vedno zaznamoval vas. Bilo je pred 80 leti, natančneje 21. marca 1945, ko so zloglasna Collottijeva skupina in policisti tam izvedli široko akcijo in napadli partizanski bunker. V napadu na vas so umrli štirje moški, v spomin na katere stoji spomenik: Evald Antonič, Angel Masten, Andrej Pertot in Pavel Petvar.

Tu se na prvi pomladni dan oziroma na njemu najbližjo nedeljo vsako leto zbirajo domačini, da bi obletnica napada na lonjerski partizanski bunker ne šla v pozabo. Tako bo tudi jutri, v nedeljo, 23. marca, ker mineva letos okroglih 80 let, pa bo dogajanje še bolj slovesno. V Slovenskem kulturnem društvu Lonjer Katinara so si namreč v sodelovanju s KD Skala iz Gropade zamislili Štafeto spomina. Ta bo ob 14. uri krenila iz Gropade proti Lonjerju, kjer bo ob 15. uri uradna proslava. Sooblikovali jo bodo učenke in učenci 4. in 5. razreda osnovne šole Frana Milčinskega s Katinare ter domači pevski zbor Tončka Čok pod vodstvom Manuela Purgerja. Slavnostna govornica bo Ksenija Dobrila Nadlišek.

Spomini Milke Čok Kjuder