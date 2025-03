Osemnajstmesečna deklica buciko vdihnila v sapnik

Na urgenco tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo sta prestrašena starša prepeljala 18-mesečno hčerkico, ki je iz ust vdihnila v sapnik 4-centimetrsko buciko. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da se je tujek vrinil v dihalne poti, kjer je iz sapnika zdrsnil v bronhije, pri čemer je tvegala zelo hude zdravstvene posledice. Primera se je lotila multidisciplinarna ekipa, v kateri so sodelovali otorinolaringologi, kirurgi, anestezisti in specializirani zdravstveni tehniki. Opravili so bronhoskopijo in z izjemno previdnostjo, kajti bucika bi lahko poškodovala dihala in bližnje organe, tujek počasi odstranili. Poseg so uspešno zaključili v dobri uri. Deklico so že naslednjega dne v dobrem zdravstvenem stanju odpustili iz bolnišnice, pri čemer se je vse dobro izteklo.

Zdravstveno osebje ob tej priložnosti opozarja starše, naj ne puščajo manjših predmetov v dometu manjših otrok. Zlasti so nevarne bucike, kovanci, baterije, gumbi in posamezni deli razgradljivih igrač. Posebno je treba biti tudi pozorni, opozarjajo, da ne bi otroci tekali s trdimi bomboni, oreščki ali manjšimi deli hrane v ustih. Manjše otroke je treba vedno nadzorovati, so še zapisali, zlasti med obroki in med igro.