Osemročni nastop kvarteta Phoenix

Štiri tržaške pianistke Tatjana Jercog, Tamara Ražem Locatelli, Claudia Sedmach in Beatrice Zonta so združile moči in ustanovile klavirski kvartet Phoenix: danes ob 17. uri bodo prvič skupaj nastopile na velikem odru tržaškega Kulturnega doma. Z njihovim koncertom bo Glasbena matica slovesno odprla šolsko leto 2021/22, ob tem pa tudi nagradila učenke in učence, ki so se v lanskem letu najbolj izkazali.

Tatjana Jercog, Tamara Ražem Locatelli, Claudia Sedmach in Beatrice Zonta so vse »zrastle« na Glasbeni matici, nekatere na šoli tudi poučujejo. Njihovo današnje osemročno igranje bo ponudilo zelo raznolik spored, ki obsega suite, plese, operne prizore, pod katere se podpisujejo Mozart, Piazzolla, Smetana in drugi skladatelji.

Vstop je prost, obvezno pa je covidno potrdilo.