Oskrbovanci doma Iris prvi dočakali cepivo

»Gospa Nerina, s katero roko pišete?« Da je to navadno počenjala z levo, s katero tudi drži pribor, je prijazni medicinski sestri odgovorila 97-letna Nerina. »Potem bom cepivo raje vbrizgnila v desno roko,« ji je pojasnila in gospa je prikimala. Oči so se ji svetile, bila je vidno vznemirjena, medtem ko ji je zdravstvena delavka doma nežno odkrila nadlahet. Medicinska sestra se je začela pripravljati: gospe Nerini je najprej očistila mesto vboda, na brizgo nataknila iglo, ji odstranila zaščitni pokrovček in ... »Naj bo roka mehka, takoj bom opravila,,« ji je šepnila in iglo zabodla v roko. Hitro in neboleče je bilo, gospa Nerina še trenila ni. Nasmehnila se je, si potegnila rokav čez obliž in se poslovila. »Vidimo se spet čez tri tedne.«

Oskrbovanci doma za starejše občane Ville Iris v Logu so bili dopoldne kot prvi na Tržaškem cepljeni proti koronavirusu (istočasno so cepili tudi goste doma za starejše Serena v Tržiču). V manjši sobi je šlo kot po tekočem traku. Osebje doma je drugega za drugim pred medicinsko sestro cepilnega tima zdravstvenega podjetja Asugi pospremilo enaindvajset starejših oskrbovancev doma – samostojnih oz. delno samostojnih. Posedli so jih v udoben kavč, jih pomirili, jim odkrili ramo in vbrizgnili prvi odmerek cepiva – drugega bodo dobili čez 21 dni.