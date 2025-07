Ostanke brazdastega kita rešujejo iz morja (video)

Na območju tržaškega pristanišča strokovnjaki Miramarskega morskega rezervata in potapljači finančne policije ta teden rešujejo iz morja na globini kakih dvajset metrov ostanke 10-metrskega brazdastega kita, ki se je avgusta lani zagozdil pod enim od pomolov turističnega pristanišča pri Miljah, kjer je nato poginil. Na površje so že uspeli prenesti dobršen del njegovega skeleta in del čeljustnih filtrov, ki so jih iz varnostnih razlogov, da se ne bi izgubili, pred nedavnim premestili v morje pred Miramarom. V Grljanu so potapljači finančne policije in osebje Miramarskega morskega rezervata ostanke predali veterinarski službi univerze v Padovi, ki jih bodo zbrali in sestavili celoto, da bi nesrečni kit »zaživel« novo življenje. Zadali so si ambiciozen cilj, da bi njegov delno obnovljeni skelet razstavili že na letošnji Barcolani 2025. Nato naj bi na novo sestavljeno okostje morda dobilo dokončno mesto v tržaškem naravoslovnem muzeju, ki ga bodo uredili v Starem pristanišču.