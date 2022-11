Ostanke pokojnih bodo začasno premestili na Opčine

Ostanke pokojnih, ki so jih pokopali v žarnih nišah na poškodovanem delu pokopališča na Proseku, bodo začasno preselili na pokopališče na Opčinah. Tako je z uredbo sklenil tržaški župan Roberto Dipiazza, potem ko se je pred dvema mesecema nagnil zid s približno petdesetimi nišami. Družba AcegasApsAmga, ki med drugim skrbi za občinsko pokopališko službo, ga je mesec po nezgodi zavarovala z namestitvijo jermenov, da bi preprečila dodatno ugrezanje. Obiskovalcem pa je prepovedala, da se mu približajo. Iz previdnosti so prepovedali še dostop do bližnjih grobov.

Tudi ob nedavnem 1. novembru, dnevu, ko se spominjamo vseh umrlih, se torej nekateri domačini niso uspeli pokloniti svojim najdražjim. Na boleče vprašanje je med drugimi večkrat opozoril zahodnokraški rajonski svetnik Roberto Cattaruzza (Levica), ki je kritično poudarjal, da se ne uspe hitro poskrbeti niti, ko gre za smrt in žalovanje za pokojnimi. Na pobudo predsednika rajonskega sveta Pavla Vidonija (SSk) so si pristojni že pred časom ogledali položaj in ugotovili, da baje zid ni imel dovolj trdnih temeljev. Strukturna poškodba je povzročila odmik od pokopališkega obzidja. Družba AcegasApsAmga bo sanirala škodo, ojačala temeljno ploščo in nato ponovno namestila zid na tak način, da bo obremenitev enakomerno porazdeljena. Pred tem pa morajo seveda premestiti ostanke pokojnih.

