Oster besedni obračun med županskima kandidatoma

S soočenjem med desnosredinskim tržaškim županom Robertom Dipiazzo in njegovim glavnim izzivalcem Francescom Russom (iz vrst leve sredine), ki ga je na terasi svetoivanske gostilne Suban priredila stanovska organizacija trgovcev Confcommercio, se je volilna kampanja v Trstu uradno zaostrila. Besedni obračun, med katerim sta kandidata večkrat eden drugega obtožila, da lažeta, je delno zasenčila gospodarske teme, ki so zanimale tokratno občinstvo, tako da je predsednik Confcommercia Antonio Paoletti srečanje sklenil z besedami: »Žal mi je, da je vajin prepir postavil ob stran teme, ki so nam drage.«

Ozračje se je segrelo, ko sta kandidata spregovorila o varnosti, kar ni bilo na dnevnem redu, a je bilo po sobotnem streljanju v Ul. Carducci pravzaprav neizogibno. Dipiazza je namreč Russu očital, da laže in zlorablja dogodek v volilne namene, ker je v soboto dejal, da Trst ni več varno mesto in da se župan tega ne zaveda. Župan mu je večkrat rekel, naj se sramuje, in vztrajal pri tem, da je Trst čudovito mesto, ki zaseda visoko mesto na lestvici kakovosti življenja. Russo je vztrajno in sistematično kritiziral župana, dvoboj pa se je nadaljeval tudi pri obravnavi gospodarskih tem. Dipiazzi je večkrat dejal, da je v preteklosti kot župan nekaj naredil, v zadnjih petih letih pa samo obljubljal.

Govor je bil vsekakor o krizi trgovine na drobno in izzivu spletne trgovine, ki je danost, s katero se je treba soočati; o selitvi zelenjavne tržnice (Dipiazza je omenil selitev na območje žaveljske industrijske cone, Russo pa mu je očital, da je že pet let o tem govor, a da ni nobenega konkretnega načrta); glede pokrite tržnice sta se strinjala, da bi morala postati atraktivna izložba lokalnih proizvodov; morski par je za Dipiazzo absolutna priložnost, Russo pa je bolj previden in dvomi v lokacijo na koncu mestnega nabrežja; Staro pristanišče gre po Russovem mnenju strateško premisliti v celoti in ne po kosih, Dipiazza pa je naštel doslej opravljene korake glede tega območja, od prostorskega načrta do razpisov, ki so tik pred objavo; Russo je opozoril, da Občina Trst v bistvu sploh ne črpa evropskih sredstev in se ni prijavila na noben razpis, povezan z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, Dipiazza pa je opozoril, da je treba glede finančnih sredstev delati vsi skupaj.