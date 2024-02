Otipaval ženski na avtobusu in v stanovanjskem bloku

Policija je pred nekaj dnevi (6. februarja) aretirala 22-letnega afganistanskega državljana brez stalnega prebivališča, ki je zaprosil za mednarodno pomoč, zaradi spolnega nasilja.

Do nasilnega dogodka je prišlo na avtobusu številka 21, kjer je žensko 22-letni moški otipaval. Ta je zakričala, takoj pa so ji priskočili na pomoč voznik, nadzornik in drugi potniki. Zaustavili so nasilneža, dokler ni prišla na kraj policija.

Tudi s pomočjo videokamer, ki so v avtobusu, so ugotovili, da je res, kar trdi ženska in sprejeli njeno ovadbo ter mladega moškega aretirali, tožilec Pietro Montrone je zanj določil, naj ga odvedejo v koronejski zapor.

Do podobnega dogodka je prišlo tudi dan prej, ko je policija v stanovanjskem bloku v Drevoredu 20. septembra posredovala, kjer je dekle, ki se je vračalo domov, v veži bloka otipaval mladenič. Po zaslugi reakcije in pomoči sosede, je ta zbežal. Ker je bil opis, ki ga je podala o svojem napadalcu, podoben tistemu od moškega, ki so ga aretirali, so želeli, naj ga prepozna, do česar je tudi prišlo.

Moškega so zato ovadili tudi zaradi nasilnega dejanja zoper žensko v stanovanju. Sodnik za predhodne preiskave je ugodil zahtevi za predkazenski pripor, kot je to zahteval državni tožilec.