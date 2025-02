Otroci na spletu potrebujejo našo pomoč

Svet se prehitro vrti, odkar je človek svoje ritme zaupal novim tehnologijam. Ustavimo se in razmislimo, kakšne so posledice in čemu smo se odrekli, da bi bili v koraku s časom. Tehnologija naj bo sredstvo, ki ga človek obvlada, ne pa lastnica našega življenja. Začne naj se »tehnološki humanizem«, ki človeka postavi v središče pozornosti, prisluhne njegovim potrebam in ga z besedo tudi v neotipljivem spletu spremlja ob vsakem koraku.

Drugi dan sedmega festivala nenasilne komunikacije Parole O_Stili se je včeraj v Trstu začel z besedami, ki so uokvirile potrebo današnje družbe po medgeneracijskem dialogu v odnosu so spleta in njegovih zank. »Tehnologija in digitalni svet pogojujeta naše življenje. A srce naj ostane človeško,« je pred polnim kongresnim centrom v Starem pristanišču povedal prvi včerajšnji gost Pierluigi Dal Pino, vodja oddelka za vzhodno Evropo pri družbi Microsoft. »Pravo ravnovesje med inovacijo in človekom je danes potrebno,« je dodal, »tako kot so potrebni kakovostni človeški odnosi.«

Med pripomočki, ki najbolje poosebljajo odnos človeka do novih tehnologij, je pametni telefon, podaljšek človekovih rok in misli. Orodje, ki nas vseskozi povezuje z virtualnim svetom, je lahko nevarno, zlasti ko so uporabniki najstniki in mladostniki.