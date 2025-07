Ovadili četverico, ki je nepravilno ravnala z odpadki

Openski lokalni policisti imajo zaradi nepravilnega oziroma ilegalnega odlaganja odpadkov polne roke dela. Problem ilegalnega odlaganja odpadkov je na Krasu še posebej občuten zaradi gmajn in gozdov, kjer so krajani našli že več divjih odlagališč. Kot so sporočili iz tržaške lokalne policije, pa je Občina Trst poostrila nadzor nad tovrstnimi pojavi.

V zadnjih mesecih so openski lokalni policisti na tržaškem tožilstvu ovadili štiri osebe zaradi divjega odlaganja smeti. Eden od teh je v bližini zabojnikov za odpadke zapustil zajetno število avtomobilskih vetrobranov, drugi trije pa so prejeli ovadbo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki gospodarskih dejavnosti.

Nekatere posameznike so openski lokalni policisti oglobili tudi zaradi upravnih prekrškov. Dve osebi sta peljali odpadke, ne da bi izpolnili formular o izvoru smeti. Več oseb ni pravilno ločevalo odpadkov, nekatere posameznike pa so lokalni policisti oglobili, ker so v zabojnike v tržaški občini metali smeti iz drugih občin.