Ovadili dvajset tujih državljanov, ki so nezakonito bivali v Starem pristanišču

Karabinjerji so danes ob zori identificirali in ovadili dvajset tujih državljanov, ki so nezakonito bivali v zapuščenih skladiščih Starega pristanišča. Šlo je za obsežno akcijo, pri kateri so s kar 60-člansko ekipo sodelovale tudi posebne enote s policijskimi psi ter finančni in lokalni policisti

Enega posameznika so zasačili s 23 grami hašiša, za dve osebi pa so ugotovili, da sta bili v Italiji nezakonito, so navedli v sporočilu za medije. Našli pa so med drugim še dodatnih 26 gramov hašiša, so pristavili.