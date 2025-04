Ovadili šesterico, ki je okradla zlatarno v Sesljanu

Nabrežinski policisti so v teh dneh ovadili šesterico, ki naj bi 8. novembra lani okradla zlatarno v Sesljanu, so sporočili s tržaške kvesture. Gre za pet kosovskih in enega srbskega državljana. Ponoči so odnesli zlatnino in drugo blago, ki skupno velja več kot 100.000 evrov.

Ovadeni so izvedli več tatvin v Furlaniji - Julijski krajini in Venetu, so razložili v tiskovnem sporočilu. Aretirali so jih 15. decembra lani, potem ko so okradli zlatarno v nakupovalnem središču pri Veroni. Na pot se je skupina z različnimi avtomobili odpravljala iz Vidma. Posamezne tatvine je organiziral 49-letni kosovski državljan, ki velja za vodjo šesterice.