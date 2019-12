Ovira manj za openski tramvaj

Padla je ena od ovir za začetek prenove proge openskega tramvaja in ponovno vožnjo le-tega. Deželno upravno sodišče (DUS) Furlanije - Julijske krajine je namreč zavrnilo priziv podjetja Se.Ge.Co. S.r.l. proti Občini Trst ter podjetjema Cenedese S.p.A. in Juliafer S.r.l. v zvezi z izbiranjem izvajalca del, ki bi moral na odseku proge openskega tramvaja, kjer je pred tremi leti prišlo do nesreče, namestiti nove pragove in nanje zopet pritrditi tračnice.

Sodišče je primer obravnavalo preteklega 4. decembra, sodba pa je bila objavljena 9. decembra na spletni strani DUS. Podjetje So.Ge.Co. se je pritožilo proti sklepu občinskega odbora in posledični odredbi vodje občinske službe za javna dela Enrica Corteseja. Pri tem je trdilo, da bi se bila morala občinska uprava poslužiti drugačnega postopka za dodelitev omenjenih del, saj za le-te, koordinacijo varnostnih ukrepov, nepredvidene stroške in skupaj z davkom na dodano vrednost bi morala Občina plačati 1.001.162,33 evra: to je več kot milijon evrov, kjer se po evropskih določilih morajo upoštevati drugačna merila. Poleg tega je občinska uprava delo razdelila na več manjših sklopov, k prijavi na razpis pa je povabila 15 podjetij, med katerimi pa ni bilo So.Ge.Co..

Sodišče je zavrnilo to razlago, saj je glede prvega očitka razsodilo, da pritožnik ni upošteval dejstva, da je treba pri izračunanju vsote od le-te odšteti davek na dodano vrednost, kar bi vsekakor vsoto zbilo pod milijon evrov. Poleg tega Občina lahko po lastni presoji razdeli delo v več sklopov, prav tako ni bila dolžna povabiti podjetja So.Ge.Co.. Zaradi vsega tega je po mnenju DUS-a FJK priziv očitno neutemeljen, zato so ga upravni sodniki tudi zavrnili.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.