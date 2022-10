Oživljali moškega v Ul. Cicerone

Mimoidoči so v Ul. Cicerone danes dopoldne opazili starejšega moškega, ki ga je obšla huda slabost. Padel je in obležal na tleh. Poklicali so reševalce deželne službe za nujno pomoč Sores, ki so na kraj nemudoma poslali reševalno vozilo službe 118. Rešilec je na kraj prispel le tri minute po telefonskem klicu, takoj zatem še reševalni avtomobil, sporočajo iz službe Sores. Medtem je mimoidočim, ki so na kraju oskrbeli moškega, telefonski sogovornik službe Sores, sicer bolničar, nudil napotke za oživljanje. Z oživljanjem je nato nadaljevalo osebje Soresa, ki je moškega prepeljalo v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.