Ozka pot do smaragdne morske vode

Temperature pod Obalno cesto so bile včeraj dopoldne vse prej kot julijske. Hladen piš, ki je bolj spominjal na jesenske dni, pa ni ustavil najpogumnejših kopalcev, ki so sredino jutro izkoristili za »toč« pri Čupah, v Brojnici ali v kriškem Mulju, portiču s smaragdno vodo, do katerega vodijo strme kamnite stopnice. Ravno strme in ozke pešpoti do kopališč ter kronično pomanjkanje parkirnih mest na Obalni cesti in pod njo sta glavni težavi, s katerima se morajo v poletnih mesecih soočati kopalci na tem delu tržaške obale.

Naša pot po obali med Nabrežino in Križem se je začela pri Čupah, portiču pod Nabrežino, ki je svoje ime dobil po tradicionalnem ribiškem plovilu. Na cestici, ki z Obalne ceste vodi proti priljubljenemu kopališču, so nam najprej padla v oči parkirna mesta, obdana z verigo. »Še tisto malo parkirišč, ki jih je tu, bo ostalo le za bogataše,« je pokomentiral Denis Doljak, Samatorčan, ki se je v tistem trenutku s sinovoma ravno spuščal proti nabrežinski plaži.

Nekoliko nižje je bilo nekaj parkirnih mest označenih s telefonsko številko. »Proti plačilu. Dnevna tarifa: 20 evrov,« piše na tabli. Poklicali smo na številko, prijazen moški glas na drugi strani telefonske zveze pa je pojasnil, da je lastnica parkirna mesta oddala v najem tržaškemu podjetju Go On. Ko želi stranka parkirati, pokliče, uslužbenec odklene žabico in unovči plačilo za dan parkiranja.