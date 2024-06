Paciente bodo usmerjali na bolj racionalen način

Boljše sodelovanje med zdravniki splošne medicine in specialisti na različnih ravneh bo poskrbelo za dvig kakovosti na osnovni ravni zdravstvenega varstva in hkrati razbremenilo urgenco za nenujne primere. Splošni zdravniki bodo po novem pri sebi imeli seznam s telefonskimi številkami specialistov, na katere se bodo lahko obrnili vsakič, ko bodo v dvomu, ali pacienta nemudoma poslati na urgenco ali lahko specialistični pregled nekaj dni počaka.

Z novim organizacijskim prijemom bodo poskušali zagotoviti večjo dostopnost in boljšo oskrbo bolnikov in manjšo obremenjenost zdravnikov na urgenci. To so na včerajšnjem srečanju z novinarji zagotovili predstavniki splošne in urgentne medicine, njihov novi vodič za zmanjšanje pritiska na že preobremenjene urgentne ambulante pa sta pozdravila tudi generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in pristojni za zdravstvo v deželni vladi Riccardo Riccardi.

Manj slabe volje med bolniki

Projekt, ki odpira nove poti sodelovanja, je predstavila zdravnica splošne medicine Natascia Giani, ki je dejala, da verjamejo, da bodo z vademekumom s telefonskimi številkami razbremenili kolege na urgenci. Sodelovanje s specialisti na različnih ravneh je sicer že obstajalo, a to ni bilo sistemsko urejeno, je dejala pobudnica projekta. »Če imamo zdravniki splošne medicine v ambulanti pacienta z zelo povišano vrednostjo jetrnih encimov, ga po utečeni praksi napotimo v katinarsko bolnišnico, kjer morajo skozi urgenco in dodatno obravnavo. Z vademekumom pri roki bo lahko splošni zdravnik najprej poklical specialista in ga vprašal za nasvet. Če bo ta ocenil, da je pacient zares za urgenco, ga bomo poslali tja, če pa bo ocenil, da ga mora v čim krajem času pregledati specialist, ga bomo napotili v specialistično ambulanto,« je racionalizacijo usmerjanja bolnikov opisala Gianijeva, ki je pripomnila, da so projekt pilotsko izvajali leto in pol, zdaj pa ga bodo formalizirali in seznam s številkami poslali vsem zdravnikom družinske medicine.