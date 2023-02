Padajoči omet v športni dvorani na Čarboli

Športna dvorana na Čarboli v Trstu bo zaradi padajočega ometa zaprta za nedoločen čas. Omet je padel ravno med današnjim dopoldanskim treningom rokometašev kluba Pallamano Trieste. Posredovali so gasilci, ki so nato odredili zaprtje športne dvorane. Rokometaši bodo v državni A2-ligi konec tedna igrali v gosteh. Sprašujejo pa se, kdaj se bodo lahko spet vrnili za domače zidove in kje bodo igrali prihodnje domače tekme. V športni dvorani na Čarboli pa trenirajo tudi mlajši rokometaši ter športniki v drugih športnih panogah. Zaprtje bo povzročilo celo vrsto preglavic.