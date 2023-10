Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes okrog 10. ure posredovali v Miramarskem drevoredu, kjer je pri železniškem nadvozu oseba padla s kolesom (podrobnejši podatki za zdaj niso znani). Na kraj nesreče sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje ji je nudilo prvo pomoč, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.