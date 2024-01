Danes popoldne se je v trgovini in restavraciji Eataly na tržaškem nabrežju hudo poškodoval 80-letni moški. Na tekočih stopnicah je, kot kaže, izgubil ravnotežje in grdo padel, pri čemer je utrpel številne poškodbe po vsem telesu, med drugim v prsnem košu. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju.