»Palestina naj bo kraj Palestincev, ne pa Netanjahujev plen«

»Mislil sem, da je takšna brutalnost izključna domena nacistov. Motil sem se. Moj narod dokazuje, da nihče ni imun proti barbarstvu.« Te besede tržaškega zdravnika Nathana Levija, sicer rojenega v Izraelu, so bile med najbolj pomenljivimi, kar jih je bilo včeraj slišati na Borznem trgu, kjer se je dogajal dobro obiskan shod za mir v Palestini.

Shod je priredil odbor, ki je pred dvema mesecema organiziral sprevod za Palestino po tržaških ulicah, pridružile so se jim stranke, društva in verske ter laične organizacije. Uvodni govor so zaupali sindikalistu Robertu Treuu. »Spet smo se morali zbrati,» je dejal o protestu proti izraelskemu nasilju, »ki ga je pravilno imenovati genocid«. »Kje so Evropska unija in Združeni narodi,» je še zaklical in ironično iskal »krščanske korenine«, s katerimi se rad ponaša Zahod. Izpostavil je gospodarske interese, ki ženejo enostransko vojno in citiral poročilo poročevalke ZN za Palestino Francesce Albanese.

Mir, hrana in Albanese

Organizatorji - zanje najprej Treu, na koncu sindikalist Mauro Gialuz - so se hoteli preventivno izogniti očitkom antisemitizma in premile obsodbe Hamasa. »Njih lahko le obsojamo,» je zaklical Treu, ki pa v izraelskem klanju ne vidi sorazmernega odgovora na Hamasov napad 7. oktobra 2023. Treu je EU pozval, naj razvije načrt za vnovično izgradnjo Palestine, »kot se to dela za Ukrajino«. »Palestina mora biti kraj Palestincev, ne pa Netanjahujev plen.«