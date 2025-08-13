Palestinska zastava ob spomeniku padlim v NOB v znak človečnosti

Praprovci so pretekli konec tedna na drog ob vaškem spomeniku padlim v narodnoosvobodilni borbi, ki stoji ob spodnjem vhodu v vas, obesili palestinsko zastavo. Da bi izkazali solidarnost narodu, ki doživlja nečloveško etnično čiščenje v Gazi in na Zahodnem bregu, vsakodnevne napade in se sooča s pomanjkanjem hrane, vode, zdravil in strehe nad glavo. Število žrtev nepojmljivega zločina samo narašča in med njimi je ogromno otrok. Zastava torej v Praprotu visi v znak podpore in sočutja, v znak človečnosti.

Zastava plapola ob spomeniku, ki je izraz ljudskega boja za življenje in za svobodo. Na treh drogovih ob spomeniku visijo ob proslavah in spominskih svečanostih navadno italijanska in jugoslovanska zastava z zvezdo ter pisana mirovniška, ob prvem maju, prazniku dela, pa z drogov ponosno plapolajo rdeče zastave. Tokrat se je v nebo dvignila palestinska, ki pa je že ustvarila nekaj slabe krvi.

Pisalo se je leto 1948, ko so Praprovci z občuteno slovesnostjo počastili svoje padle borce za svobodo, žrtve nacifašističnih taborišč in pogrešane v osvobodilni vojni - z udarniškim delom so postavili kamnito stvaritev in v marmornato ploščo vklesali dvanajst imen krajanov, zgled upora proti okupatorju ...