Pametna palica za slepe

Slepi in slabovidni se bodo odslej v tržaški občini s pomočjo nove tehnologije lahko premikali bolj samostojno, pri tem pa jim bo pomagala posebna palica. Trst je prvo mesto v Italiji, ki je uvedlo novo tehnologijo oziroma t.i. sistem LETIsmart, ki olajša mobilnost za slepce, saj jim nudi številne informacije o tem, kje se nahajajo, kdaj lahko prečkajo cesto ali kdaj in kje se bo ustavil avtobus, na katerega čakajo.

Sistem sloni na posebni palici za slepe, v kateri je vgrajen majhen računalnik (ta tehta vsega osem gramov), ki je povezan z mrežo radijskih oddajnikov (angl. radio beacon). Palica se dobesedno pogovarja s slepcem in mu posreduje vse potrebne informacije za premikanje po mestu, od avtobusov do semaforjev, morebitnih nevarnih mest zaradi del na cesti oziroma pločniku, dostopa do javnih uradov, trgovin in drugih ustanov.

Sistem je predstavil danes v mestni hiši predsednik tržaške sekcije italijanskega združenja slepih in slabovidnih Marino Attini ob udeležbi tržaškega župana Roberta Dipiazze, občinske odbornice za urbanistiko in okolje Luise Polli ter predstavnikov številnih ustanov, ki sodelujejo pri izvajanju projekta, od prevoznega podjetja Trieste Trasporti do raznih zasebnih organizacij, kot so klubi Lions.