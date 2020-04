»Papež« pohvalil sardine

Santorijevo številko je tržaški imitator in napovedovalec Merkù, ki živi in dela v Milanu, vtipkal sicer že sredi januarja in hlinil, da je papež Frančišek. No, najprej se je mladeniču predstavil kot vatikanski tajnik in ga nato povezal s samim papežem. Mladi sogovornik je sicer na začetku klica res nekoliko podvomil in to tudi povedal, ko pa je sveti oče nadaljeval pogovor s svojim prepoznavnim argentinskim naglasom, je Santori nasedel in poklepetal z njim.