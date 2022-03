Parlamentarno vprašanje o žičnici

Tržaški projekt zgraditve žičniške naprave se bo vrnil v rimske politične kroge. Poslanka Rossella Muroni iz mešane skupine je na ministra za tehnološki prehod Roberta Cingolanija, na ministra za infrastrukturo Enrica Giovanninija in na ministra za finance Danieleja Franca naslovila parlamentarno vprašanje s stališči, v okviru katerih so tržaška okoljevarstvena združenja in pobudniki referenduma utemeljili svoje nasprotovanje žičniški napravi. Med razlogi, zakaj ta projekt a priori ne bi smel dobiti denarja iz Državnega programa za okrevanje in odpornost (NOO), je navedeno nespoštovanje pogojev za pridobitev sredstev. Eden od pogojev je namreč, da nobeden od ukrepov ne sme škodovati okolju.

Vsebino parlamentarnega vprašanja sta na včerajšnji novinarski konferenci na daljavo predstavila poslanka Rossella Muroni, sicer tudi bivša državna predsednica organizacije Legambiente, in predsednik tržaškega odbora proti žičnici William Starc.