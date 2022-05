Parole O_Stili o nesovražni komunikaciji in infuencerjih

Danes (v petek) in jutri (v soboto) se v Trst vrača festival Parole O_Stili, na katerem bodo govorili o nesovražni komunikaciji. Ta bo potekal na tržaškem četrtem pomolu, dogodke pa si bo mogoče ogledati tako v živo kot preko spleta.

Danes (se bo festival odprl z dogodkom za šole (med 11. in 12. uro), ki bo na voljo tako v živo kot na daljavo. Popoldan pa bo najprej namenjen podjetjem: med 14.30 in 17.30 bodo govorili o digitalnih odnosih v času dela od doma. Med 17. uro in 18. uro se bodo posvetili učiteljem in staršem ter jim spregovorili o tem, kako naj pomagajo otrokom na spletu, med 18. uro in 19.30 pa bodo govorili o socialnih omrežjih. Za popoldanski del današnjega dela festivala ne bo spletnega prenosa.

Za sobotna dogodka ni več prostih mest v živo, kdor želi, pa si ju bo lahko ogledal po spletu. Glavna gostja bo Cristina Fogazzi oz. @estetistacinica, ki jo bo intervjuval Enrico Marchetto. Med 9.30 in 13. uro se bodo pogovarjali o influencerjih in o njihovem vplivu na naša življenja, o spremembah, ki jih doživljamo danes in kako o tem poročamo, ter o medvrstniškem nasilju.

V popoldanskem delu, ki bo potekal med 13.45 in 16.30, bo najprej čas za satiro z urednikom spletnega magazina Lercio, nato bo novinarka Cecilia Sala pripovedovala o svojih izkušnjah socialnega novinarstva na vojnih območjih. Spregovorili bodo tudi o Facebooku in zakaj se je dnevnik Giornale di Brescia odločil, da izbriše svoj profil, o digitalnih besedah, o umetni inteligenci in inkluzivnem jeziku. Ob koncu pa bodo govorili še o nasilju nad ženskami in sodelovanju, ki ga imajo Parole O_Stili z družbo Sorgenia.

Na festivalu bodo gostje tudi šolski minister Patrizio Bianchi, odvetnica in infuencerka Cathy La Torre in mnogi drugi. Imena vseh sodelujočih in dodatne informacije so objavljeni na spletni strani www.paroleostili.it.