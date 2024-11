»Partizani in fašisti na isti spominski plošči«

Trst spet razdvaja nova spominska plošča. S to se hočejo pokloniti vsem prejemnikom zlatega vojaškega odlikovanja iz Trsta, Istre, Reke in Dalmacije. Danes ob 16. uri jo bo inštitut Nastro Azzurro, ki povezuje vse italijanske dobitnike vojaških odlikovanj, z Občino Trst odkril pri cerkvi sv. Marije Velike nad tržaško kvesturo.

Predsednik tržaškega pokrajinskega odbora združenja partizanov VZPI-ANPI Fabio Vallon je jezno vzkipel, da se v isti seznam daje partizanske heroje in fašiste. Zanj ni sprejemljivo, da se antifašiste, ki so se borili za svobodo, enači s tistimi, ki so jo teptali. Imena znanih protifašistov kot so Luigi Frausin, Natale Colarich in Eugenio Curiel nimajo nič kaj opraviti s fašističnimi veljaki, kot so Mario Codermatz, Mario Granbassi in Niccolò Giani, je naštel.