Pavlu Marcu v spomin štipendiji za mlade kuharske talente

Projekt »štipendija za Pavla« postaja realnost. Sodelavci in prijatelji bazovskega kuharskega mojstra in someljeja Pavla Marca, ki je lani prerano umrl za posledicami anafilaktičnega šoka, so si februarja letos zamislili izobraževalno pobudo v njegov spomin, ki bo zaživela v prihodnjih dneh s kuharskim natečajem Pavel Marc v Trstu in natečajem mladih slaščičarjev Pavel Marc v Gorici.

Natečaja sta namenjena mladim talentom in šolarjem na področju enogastronomije iz Furlanije - Julijske krajine. Žiriji bodo lahko pred stavili svoje kuharske spretnosti, najboljši pa si bodo zagotovili možnost nadaljnjega izobraževanja na dveh prestižnih kuharskih šolah.

Podrobnosti tekmovanj so predstavili včeraj na sedežu jadralnega kluba Čupa v Sesljanu pobudnica obeh dogodkov Rossana Bettini, direktor socialne zadruge Ad formandum Alessandro Infanti, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, generalni sekretar fundacije CRTrieste Paolo Santangelo in podpredsednik zadružne banke BCC Venezia Giulia Dario Rino. Pri pobudi, ki jo vodi zadruga Ad formandum, pa so sodelovali tudi zasebniki in številne druge ustanove.

Natečaja v sredo in četrtek

Kuharski natečaj Pavel Marc bo v Trstu potekal prihodnjo sredo v prostorih zavoda Ad formandum. Tema natečaja je »modra riba in sezonske sestavine v glavni jedi«. Sodelujejo lahko dijaki gostinskih šol ter udeleženci poklicnih programov v FJK. Strokovna žirija, ki jo bodo sestavljali predstavniki partnerskih organizacij, bo ocenjevala pripravo in predstavitev jedi, strokovno izvedbo, postrežbo, preprečevanje odpadkov in trajnost, estetski vtis ter okus. Zmagovalec bo dobil štipendijo v višini 25 tisoč evrov za nadaljnje izobraževanje na Mednarodni šoli italijanske kuhinje Alma. Poleg štipendije bo zmagovalcu natečaja zagotovljeno tudi kritje stroškov za nastanitev.

Goriški natečaj, ki je pa namenjen mladim slaščičarskim talentom, bo potekal dan kasneje, in sicer v četrtek v prostorih Ad formanduma v Gorici. Tema natečaja se glasi »sodobna interpretacija dekonstruirane gubane«. Sodelujejo lahko dijaki s prebivališčem v goriški pokrajini, ki obiskujejo slaščičarske šole na tem območju. V sklopu natečaja bodo udeleženci opravili praktične preizkuse v laboratoriju, žirija pa bo ocenjevala upoštevanje teme, ustvarjalnost, ravnovesje okusov, predstavitev in tehnično izvedbo. Glavna nagrada je štipendija v višini štiri tisoč evrov za obiskovanje tečajev centra za visoko izobraževanje Etica Academy.