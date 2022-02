Pequod o italijanskih »ranah«

Kot kitolovska ladja Pequod iz slovitega Melvillovega romana Moby Dick: pustolovsko in ne vedno po vnaprej začrtani poti. Njeno ime si je gledališče Miela izposodilo za nov literarno-novinarski niz, ki bo plul skozi razburkane vode italijanskega dogajanja zadnjih desetletij, od mafije pa do t.i. svinčenih let. Kot prvi bo v tržaški teater v ponedeljek ob 18. uri prišel italijanski novinar Ezio Mauro, ki je med letoma 1996 in 2016 vodil dnevnik La Repubblica. Skočil bo nazaj v čas, v leto 1966, ko je potekal proces proti književnosti oziroma proti disidentskima intelektualcema Andreju Sinjavskemu in Juliju Danielu, ki sta kritično pisala o Sovjetski zvezi.

Snidenja bodo potekala enkrat ali dvakrat na mesec, zaključila se bodo konec maja, septembra pa bi ta po poletnem premoru spet stekla in postala nekakšna gledališka stalnica. »Želeli smo, da bi v Trstu govorili o temah, ki so v ospredju državne pozornosti in iz enega ali drugega razloga nikoli ali skoraj nikoli ne prodrejo v ožjo krajevno stvarnost. Vse skupaj pa bomo predstavili v Mielinem slogu, v obliki nekakšnega happeninga,« je povzel Enzo D'Antona, predsednik zadruge Bonawentura, ki upravlja gledališče.

Ob znanih novinarjih in pisateljih bodo na odrskih deskah zaživele krajše tematske gledališke in glasbene postavitve, za katere sta poskrbeli Sabrina Morena in Anna Delbello. Marca bodo tri dni posvetili mafiji ali bolje boju proti njej. Od 14. do 16. marca bodo na trgu pred gledališčem na ogled ostanki razdejanega avtomobila policistov, ki so varovali sodnika Giovannija Falconeja in so z njim in njegovo ženo Francesco Morvillo pred tridesetimi leti, 23. maja 1992, umrli v bombnem atentatu na avtocesti med Palermom in Mazaro del Vallo. Mafija je v jarek podtaknila 500 kilogramov TNT, avtomobil, ki je zaslovel pod tajnim imenom policijske ekipe Quarto Savona 15, so nekaj ur kasneje našli v več sto metrov oddaljenem oljčniku.