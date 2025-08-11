Pero Lovšin bo v sredo zaigral na Proseku

V sredo se na Proseku, na vrtu Doma prosekarja, obeta enkraten glasbeni večer, saj prihaja na Kras znani slovenski kantavtor Peter Lovšin, in sicer z akustičnim koncertom na povabilo nadvse dejavnega odbora Gospodarskega društva Prosek. Intimni koncert se bo začel ob 20.30.

Pero Lovšin praznuje letos 70 let in obenem več kot 40 let uspešne glasbene poti. V svoji karieri je izdal kar 20 studijskih albumov, bodisi kot solist bodisi kot član znanih slovenskih skupin. Leta 1977 je soustanovil legendarno pank-rok skupino Pankrti, ki je delovala vse do leta 1987 in zaznamovala slovensko ter jugoslovansko rock sceno. S skupino Sokoli je bil nato dejaven do leta 1993. V zamejstvu je nazadnje poskrbel za veliko zabavo v Boljuncu leta 2022.

Nekaj vstopnic je menda še na voljo (več informacij na facebooku in instagramu @drustvoprosek1905 in Eventbrite), vstopnina vključuje tudi kozarec dobrodošlice s kraško žlahtno kapljico. Vstop za mlajše od 14 let je brezplačen.