Pestro dogajanje na proseški božični tržnici

Na samo ob sv. Martinu pač pa tudi ob drugih obdobjih v letu: samo, da bi se v vasi kaj prijetnega dogajalo, da bi se ustvarilo priložnosti za druženje, za prijetno preživljanje časa skupaj. To je želja, ki se je porodila na Proseku, kjer so Pevski zbor Vasilij Mirk, Društvena gostilna Prosek in Jus Prosek združili moči in v teh predprazničnih dneh priredili božično tržnico v vasi, točneje na vrtu Doma Prosekarja (za vrtom društvene gostilne) pri cerkvi.

Na sugestivni lokaciji se je začelo dogajati že v petek zvečer. Odprtje božične tržnice je spremljalo petje moškega in otroškega pevskega zbora Vasilij Mirk, ki je oplemenitilo slovesen prižig lučk ob mraku - tistih na drevescu, ki ga je daroval Jus Prosek in so ga z recikliranimi plastičnimi steklenicami okrasili otroci domačega vrtca Marjana Štoke, kot vse naokrog.

Danes je bila božična tržnica živahna že dopoldne. Od 10. do 18. ure ob lesenih stojnicah svoje dobrote in izdelke ponujajo krajevni proizvajalci, se pravi kmetije, društva, solidarnostna združenja in posamezniki s svojimi ročnimi deli . Nedvomno dobrodošli namigi za darila za tiste, ki z njimi zamujajo, ali pa za taka darila, ki prav denejo tako srcu kot duši. Še jutri lahko obiščete tržnico med 10. in 13. uro.